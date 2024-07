Tragična nesreča starejšega tržaškega para: iz ovinka z motorjem zdrsnila pod tovornjak Primorske novice Mirna vožnja starejšega tržaškega para na motorju se je v ponedeljek med Planino in Uncem spremenila v tragedijo. 69-letni mož je v desnem ovinku padel, skupaj s tri leta mlajšo ženo pa sta zdrsnila naravnost pod tovornjak. Preden so ju gasilci in reševalci rešili, so morali tovornjak privzdigniti, Tržačan je s hudimi poškodbami končal v bolnišnici, njegova žena je na kraju nesreče umrla.

