Izbruhnil požar v Domu starejših občanov v Dravogradu Lokalec.si Ob 11.36 je v naselju Črneče, občina Dravograd, izbruhnil požar v Domu starejših občanov, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Črneče so nemudoma prispeli na kraj dogodka in se hitro lotili gašenja požara. Po končanem gašenju so skrbno prezračili vse prostore, poleg tega so prostore pregledali s termovizijsko kamero, da bi se prepričali, da ni več skritih žarišč požara, ki bi lahko ponovno zanetila ogenj. Več informacij ni znanih.

Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Poklukar

Tina Trstenjak

Benjamin Savšek

Urška Žolnir

Peter Kauzer