Na Hvaru pretepli znanega lastnika restavracije podjetja “Gariful”, in kuharja Dinka Petričevića alias Mijo – Surovo ga je pretepel solastnik slovite diskoteke Carpe Diem topnews.si Na Hvaru so v nedeljo in ponedeljek zvečer protestirali številni prebivalci in gostinci zaradi nasilnega incidenta, ki se je zgodil v soboto v eni od tamkajšnjih restavracij. Županijsko sodišče v Splitu je za domnevnega napadalca odredilo enomesečni pripor, poročajo hrvaški mediji. “Danes okoli 1.45 zjutraj je v mestu Hvar na terasi gostinskega lokala prišlo do […]...

