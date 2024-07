Kdo bo “od zunaj” revidiral afero nakup sodne stavbe na Litijski 51? – Povabilo k oddaji ponudbe so v petek poslali podjetjem Ernst&Young, Forvis mazars consulting in Pricewaterhousecoopers (PwC) topnews.si Ministrstvo za pravosodje je konec minulega tedna poslalo povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo zunanje revizije postopka nakupa stavbe za potrebe sodišč na Litijski v Ljubljani trem podjetjem. Za oddajo ponudbe imajo čas do četrtka do 15. ure. Primernost ponudb naj bi bila nato znana v kratkem. Ministrstvo je torej skladno z napovedmi izvedlo t. […]...

