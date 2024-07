Častno srce Sarajeva bo na letošnjem Sarajevskem filmskem festivalu prejel tudi ameriški režiser, scenarist in producent Alexander Payne. Častno srce mu bodo podelili kot znak priznanja njegovemu izjemnemu prispevku filmski umetnosti, so danes objavili organizatorji festivala. 30. Sarajevski filmski festival bo potekal od 16. do 23. avgusta.