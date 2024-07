"Medtem ko Bidnova administracija pridiga Venezueli glede demokracije, njena lastna stranka s tožbami preprečuje kandidaturo tekmecem, najema posameznike, da sabotirajo nasprotnike, in celo zadržujejo javna sredstva, do katerih smo upravičeni. Utihnite glede Venezuele in nehajte ubijati demokracijo v ZDA."