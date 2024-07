V Sarajevu plakati s simboli Jugoslavije. Kdo jih je nalepil? N1 V Sarajevu so se pojavili plakati s simboli Socialistične federativne republike Jugoslavije. Na njih piše, da še obstajajo Jugoslovani. Ideja se je porodila v sarajevski podružnici narodnega gibanja Jugoslovani, kjer so pozvali vse "Jugoslovane BiH", naj se pridružijo sonarodnjakom iz tega gibanja v sosednjih državah.

Sorodno

Omenjeni Bosna in Hercegovina Najbolj brano Osebe dneva Darko Jorgić

Urška Žolnir

Robert Golob

Tina Trstenjak

Janez Janša