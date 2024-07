Francozi po nori drami le strli odpor Japoncev Sportal Po zanimivih obračunih v prvem krogu košarkarskega olimpijskega turnirja je zelo pestro tudi v drugem. Japonci so se spogledovali z največjim presenečenjem letošnjega olimpijskega košarkarskega turnirja. Še 16 sekund pred koncem so vodili proti Franciji s 84:80, a nato izgubili po podaljšku. Španci so premagali Grke na čelu z Giannisom Antetokounmpom, Kanadčani so ohranili stoodstotni izkupiček in...

Sorodno







Omenjeni Avstralija

Francija Najbolj brano Osebe dneva Darko Jorgić

Urška Žolnir

Robert Golob

Tina Trstenjak

Janez Janša