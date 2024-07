Srečanje župnijskih gospodinj v Beltincih Družina

V Beltincih so se v ponedeljek, 29. julija, srečale župnijske gospodinje, pomočnice in drugi pomočniki iz vseh treh škofij mariborske metropolije. Srečanje je najprej namenjeno zahvali za njihovo razpoložljivost in služenje v župnijskih skupnostih.

