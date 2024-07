“Načrtovali in napovedali so to v Golobovi vladi” Demokracija Piše: Moja Dolenjska “Za vse, ki čakate v dolgih kolonah na slovenskih cestah. Še huje bo, kajti to ni slučajno. Preberite. Načrtovali in napovedali so to v Golobovi vladi. Vsako leto zamud pri infrastrukturi se pozna desetletja.” Tako je na omrežju X ob fotografijah številnih zastojev na slovenskih cestah zapisal Janez Janša, predsednik Slovenske demokratske stranke. Takšno je stanje v Sloveniji, ...

