Na olimpijskih igrah za varnost športnikov in obiskovalcev iger skrbijo tudi slovenski policisti Lokalec.si Olimpijske igre so v polnem zamahu. Med tem ko se veselimo uspehov slovenskih športnikov, pa mimo soja medijskih luči za njihovo varnost skrbijo tudi slovenski policisti. V Pariz je bilo namreč napotenih sedem policistov, ki skupaj s francoskimi in številnimi policisti iz drugih držav skrbijo za varnost na prizoriščih. Varnost športnikov in ostalih udeležencev na igrah je eden izmed ključnih pogoj ...