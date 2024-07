Z novimi prostori do boljše oskrbe Gorenjski glas V Zdravstvenem domu Domžale so zagotovili nove, večje prostore za Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter Razvojno ambulanto s centrom za zgodnjo obravnavo otrok.

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Darko Jorgić

Urška Žolnir

Tina Trstenjak

Janez Janša