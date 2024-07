“Treba je pospešiti dela” PORTAL PLUS Državni sekretar za okolje, prostor in podnebje v kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba Jure Leben je po letu prostega vladnega teka pronicljivo ugotovil, da obnova po poplavah poteka prepočasi. Hkrati je spoznal, “da so dela, ki so že na pol dokončana, ob takšnih novih dogodkih (nevihtah) izničena, zaradi česar je treba začeti znova”. Osnovno vprašanje […]

