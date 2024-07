Tokrat niso bili na delu saboterji: zaradi neurja ustavili železniški promet med Parizom in Lyonom Demokracija Piše: C. R. Zaradi današnjega silovitega neurja v departmaju Yonne jugovzhodno od francoske prestolnice, ki je povzročilo precejšnjo škodo, padla drevesa pa so blokirala ceste in železniške proge, več deset tisoč potnikov ni moglo potovati s hitrim vlakom TGV med Parizom in Lyonom. Po ocenah francoskih železnic SNCF bo prizadetih 80.000 potnikov. V SNCF so dodali, da so se po silovitem neurju

Sorodno

Omenjeni Olimpijske igre Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Darko Jorgić

Urška Žolnir

Peter Kauzer

Tina Trstenjak