Jana Germani in Giorgia Bertuzzi sta se uvrstili v finale Primorski dnevnik Jana Germani in Giorgia Bertuzzi sta se na olimpijski regati v razredu 49er FX z odličnimi uvrstitvami na zadnjih treh današnjih plovih uvrstili v jutrišnji finale. Danes sta pristali na skupnem šestem mestu in tako od včeraj, ko sta bili deveti, pridobili tri mesta. Danes sta bili v prvem plovu trinajsti, v drugem in tretjem pa odlični tretji. Današnji nastop sta tako sklenili na tretjem mestu. V ...

