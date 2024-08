Italijan naj bi poskušal posiliti mlado domačinko Primorske novice V začetku tedna je na družbenih omrežjih zakrožila novica, da je v ponedeljek tujec na Grčni poskušal posiliti mlado domačinko. Na novogoriški policijski upravi so potrdili, da so storilca prijeli in ga bodo tožilstvu ovadili zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

