Danes je začela veljati evropska uredba o umetni inteligenci, prva taka celovita zakonodaja na svetu Vlada RS V petek, 12. julija 2024, je bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena nova Uredba Evropskega parlamenta in Sveta EU o določitvi harmoniziranih pravil o umetni inteligenci, na kratko Akt o umetni inteligenci, ki je v veljavo stopil danes. Gre za prvo celovito zakonodajo na svetu, ki regulira to področje in postavlja jasne smernice za razvijalce, uporabnike in regulatorje umetne inteligence.

