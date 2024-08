Dalmacija v ognju! Slovenska agencija sporoča, kako je z našimi turisti (FOTO in VIDEO) Slovenske novice Plameni so bili visoki tudi do 30 metrov, ogenj pa se je hišam približal na zgolj 20 metrov ...

Sorodno

























Najbolj brano Osebe dneva Peter Kauzer

Luka Mesec

Janez Janša

Robert Golob

Boštjan Romih