rojica slovenskih nogometnih prvoligašev bo danes lovila preboj v 3. krog kvalifikacij konferenčne lige. Maribor, Olimpija in Bravo imajo za to lepe možnosti, saj so vsi dobili prve obračune s svojimi tekmeci. Mariborčani so dobro opravili prvi del naloge, ko so v 2. krogu pred svojimi gledalci z 2:0 odpravili romunskega tekmeca Universitateo Craiovo. Jan Repas in Arnel Jakupović sta na prvi tekmi ...