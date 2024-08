Umaknili smrtno kazen: Priznali načrtovanje napadov in umor skoraj 3000 ljudi 24ur.com Trije obtoženi načrtovanja terorističnih napadov v ZDA 11. septembra 2001 so s tožilstvom dosegli dogovor o priznanju krivde, je sporočil Pentagon. S tem se bodo domnevni glavni načrtovalec napada Halid Šejk Mohamed in še dva soobtožena po poročanju ameriških medijev izognili smrtni kazni.

