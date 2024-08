Znova množični posek v prestolnici: Skupaj bo padlo 233 starih dreves 24ur.com V prestolnici bodo znova padala drevesa. Na območju Griča in Šujice bodo odstranili 96 iglavcev in 126 dreves listavcev, poleg tega bodo 11 dreves različnih vrst odstranili tudi v parku Tivoli in Bloudkovem parku. Kot pojasnjujejo, je sečnja na območju Griča in Šujice pomladitvena, saj v sestojih prevladuje debelo in starejše drevje.

Sorodno Najbolj brano Osebe dneva Luka Mesec

Janez Janša

Milan Kučan

Robert Golob

Samuel Žbogar