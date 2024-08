Neža Klančar po osebni rekord in novi polfinale Sportal Plavalka Neža Klančar je v Parizu v paradni plavalni disciplini na 100 metrov prosto s 14. mestom in državnim rekordom glede na vse zdravstvene težave presegla lastna pričakovanja. Priznava, da so bile želje še višje. Zdaj si polfinale močno želi tudi v soboto na 50 metrov prosto, kjer bo naloga nekoliko težja.

