Metod Ropret: Ti fantje bodo naredili vse, da izpolnijo svoje sanje Sportal Slovenski odbojkarji so po zmagah proti Kanadi in Srbiji pokazali, da lahko igrajo z vsakim, o dosedanjih nastopih na olimpijskih igrah meni predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret. "Mislim, da so lepi dnevi pred nami," je optimistično dejal pred nadaljevanjem turnirja, potem ko so si Slovenci že zagotovili napredovanje v četrtfinale.

