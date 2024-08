Bravo, Olimpija in Maribor branijo prednost s prvih tekem RTV Slovenija Trije slovenski nogometni prvoligaši danes lovijo preboj v 3. krog kvalifikacij Konferenčne lige. Maribor, Olimpija in Bravo imajo lepe možnosti, saj so vsi dobili prve obračune s svojimi tekmeci.

