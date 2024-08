Paciente opozarjajo: Očesna klinika ne sodeluje z optikami in jim ne posreduje podatkov 24ur.com Na ljubljanski očesni kliniki paciente opozarjajo, naj bodo pozorni na sporne prodajne prakse. Kot primer so navedli, ko pacienta iz optike pokličejo na pregled in se sklicujejo na kliniko. Vsakršno omenjanje klinike v povezavi s pregledom vida, ki se ne izvaja na kliniki, prodajo očal ali drugih pripomočkov za vid je zavajajoče, so opozorili.

