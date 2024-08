Prvega avgusta je minilo natanko 20 let, odkar je prikupna, zgovorna in vedno nasmejana voditeljica Nina Cestnik Pavlič prvič sedla za Veseljakov mikrofon v takrat še radijskem studiu. Za to lepo, okroglo obletnico se je javila v eter z morja, česar med dopustom ni naredila še nikoli.



