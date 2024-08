V poostrenem nadzoru mopedistov v nekaj urah zasegli sedem motornih koles Primorske novice Včeraj okoli 14.30 je na Kraški ulici v Sežani prišlo do eksplozije. V delavnici je bilo več kosov akumulatorskega orodja in je do požara najverjetneje prišlo zaradi samovžiga akumulatorja, priključenega na polnilcu. Poškodovan ni bil nihče, škode pa je po prvih podatkih za 20.000 evrov.

