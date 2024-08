Policisti ovadili serviserja, ki je v rezervoar namestil nepopoln ventil regulacije pritiska Primorske novice Dobro leto in pol po izlitju kurilnega olja iz rezervoarja Hotela Delfin v tla in nato še v morje, so s koprske policijske uprave sporočili, da so izolski policisti končali s preiskavo. Zaradi suma kaznivega dejanja obremenjevanja in uničenja okolja so tožilstvu ovadili ...

