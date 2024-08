Samir Handanović začenja trenersko kariero Sportal Nekdanji slovenski reprezentančni vratar in kapetan milanskega Interja Samir Handanović v nogometu začenja novo poglavje. Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, bo 40-letni Slovenec od sezone 2024/25 treniral moštvo Interja do 17 let.

