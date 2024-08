Kljub protestu kulturno nagrado avstrijske Koroške prejme Josef Winkler RTV Slovenija Z vilenico ter literarnimi nagradami Franz Kafka in Georg Büchner ovenčan pisatelj Josef Winkler je letošnji dobitnik glavne kulturne nagrade avstrijske Koroške. Med prejemniki drugih priznanj je tudi pet koroških Slovenk in društvi Zarja in Peršman.

