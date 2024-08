V Dalmaciji se gasilci zagrizeno borijo s požari, včeraj pa sta Anna in Neda Dujić, hči in žena HDZ-ovega šefa hrvaških gozdov Nediljka Dujića, kriče kritizirali njihovo delo. Pred kamerami RTL sta žalili gasilce, češ da so čudaki. Njuno obnašenje ni bilo neopaženo, zdaj je Anno ovadila policija.



Več na Svet24.si