Ameriški predsednik Joe Biden je pozdravil zgodovinsko izmenjavo 24 zapornikov, do katere je danes prišlo v Ankari. Označil jo je za "velik diplomatski uspeh", ob tem pa se je zahvalil zaveznicam – tudi Sloveniji, ki so pri tem sodelovale. "To je močno sporočilo, zakaj je pomembno imeti prijatelje po vsem svetu, ki jim lahko zaupaš in se nanje zaneseš," je dejal. Tudi na novinarski konferenci, kj ...