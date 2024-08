Nekaj bojnih letal F-16 že prispelo v Ukrajino 24ur.com Zahodne države so Ukrajini obljubile letala F-16 in nekatera so že prispela v Ukrajino, so potrdili uradniki v Washingtonu in Ukrajini. Letala naj bi kar kmalu poletela v nebo in pripomogla k okrepitvi sedanje flote letal iz sovjetske dobe, ki se intenzivno bori proti ruski invaziji.

