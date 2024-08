Nadzorni svet mariborskega javnega podjetja Nigrad na današnji seji še ni izbral novega direktorja za štiriletni mandat, je pa z vsemi šestimi kandidati, ki so oddali prijave in izpolnjevali razpisne pogoje, opravil razgovore. Ker je aktualni direktor Tomaž Kavnik danes podjetje zapustil, so za v. d. direktorja imenovali Andreja Rihterja.