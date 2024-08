Poziv SDS k odstopu državne sekretarke Tine Seršen je po navedbah okoljskega ministrstva izrazito osebno usmerjen, kot so bili osebno usmerjeni medijski napadi in napadi na družbenih omrežjih. »Ti spominjajo na medijski linč,« so poudarili. Zavrnili so navedbe, da bi inšpektorica ugotovila nezakonitost odločitve ministrstva, povezane s kanalom C0.



