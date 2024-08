Piše: Vida Kocjan Kandidat Roberta Goloba za evropskega komisarja oz. t. i. ministra evropske vlade (Evropske komisije) je Tomaž Vesel. Golob je koalicijski partnerici (SD in Levica) s tem imenom postavil pred dejstvo že na pikniku Gibanja Svoboda 6. aprila. Poudarjal je, da ima Vesel za seboj bogato kariero. V koalicijskih SD in Levici so za kandidata, ki naj bi bil tudi njihov, izvedeli iz medij ...