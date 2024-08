Z vilenico ter literarnimi nagradami Franz Kafka in Georg Büchner ovenčan avstrijski pisatelj Josef Winkler je letošnji dobitnik glavne kulturne nagrade avstrijske Koroške. Med prejemniki drugih nagrad in priznanj je letos pet koroških Slovenk ter društvi Zarja in Peršman. Nagrade bodo podelili na slovesnosti ob koncu leta.