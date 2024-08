Ob mednarodnem dnevu piva povezovanje njegovih ljubiteljev in pridelovalcev; danes dogodek v Savinjski pivovarni Clef Demokracija Piše: C. R. Prvi petek v avgustu obeležujemo mednarodni dan piva, namenjen druženju ljudi, ki jih združuje spoštovanje do piva. V Združenju slovenskih pivovarn, ki deluje v okviru Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije, danes v Savinjski pivovarni v Arji vasi – znana je pod blagovno znamko Clef – organizirajo dogodek s poudarkom na dvigu kulture pitja piva.

