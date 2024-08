Papež v lunaparku Radio Ognjišče Papež Frančišek je v sredini tedna obiskal lunapark v Ostiji, kjer se je srečal s skupnostjo cirkusantov in s. Geneviève Jeanningros, ki s sosestro Anno Amelio že več kot 50 let živi svoje pastoralno poslanstvo med njimi. Sveti oče se jim je zahvalil za njihovo delo, jim izrazil svojo podporo ter si ogledal nastop žonglerjev in akrobatov, poročajo na spletni strani slovenskega ur...

Sorodno

















Omenjeni Papež Frančišek I. Najbolj brano Osebe dneva Peter Kauzer

Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Tina Mrak

Anita Horvat