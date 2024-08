Jana Germani in Giorgia Bertuzzi končali na 5. mestu Primorski dnevnik Tržaška Slovenka Jana Germani in Giorgia Bertuzzi z Gardskega jezera sta krstni nastop na olimpijskih igrah zaključili na 5. mestu. Zadnjo, regato za kolajno najboljše deseterice, sta sklenili na visokem 2 mestu, kar pa ni bilo dovolj za olimpijsko kolajno, saj najboljše posadke niso razočarale. Po kaotičnem zaključku regate sta olimpijski prvakinji Nizozemki Anette Duetz in Odille van Aanholt. ...

