FOTO in VIDEO: Levinja v ljubljanskem živalskem vrtu dobila družbo Lokalec.si Levinja Čaja, ki je po slovesu samca Maksimusa ostala sama, je po štirih mesecih dobila novo družbo. Sredi julija se je živalski druščini pod Rožnikom pridružila levinja Jeevana. Po dveh tednih privajanja na novo okolje in spoznavanja v notranjih prostorih, sta levinji v ponedeljek prvič skupaj družno pričeli spoznavati še zunanjo ogrado in sta sedaj vidni tudi obiskovalcem. Jeevana je ena od 12 ...

Sorodno



Omenjeni Indija

Ljubljana

Madžarska Najbolj brano Osebe dneva Peter Kauzer

Anita Horvat

Nataša Pirc Musar

Luka Mesec

Robert Golob