Objavljamo odziv ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesca na opozorila sindikata Pošte Slovenije glede dela na vročini. “Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in v Levici se zavedamo problematike ekstremnih temperatur, še posebej visoke vročine v poletnih mesecih, ki so posledice podnebnih sprememb. Evropska agencija za varnost in zdravje ...