Evropska sredstva za projekt razvoja metod strojnega učenja in umetne inteligence Vlada RS Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Machine Learning for Science and Humanities – SMASH. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekt prispeval 2,1 milijona evrov evropskih sredstev.

