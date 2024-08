Sodnik dovolil imenovanje 17-letnika, ki je sejal smrt v Angliji 24ur.com Sodnik je dovolil objavo imena 17-letnika, ki je sejal smrt v Angliji. Axel Muganwa Rudakubana je obtožen, da je na plesnem tečaju do smrti zabodel tri deklice. Obtoženi bo prihodnji teden namreč dopolnil 18 let, sodnik pa je ime objavil, da bi preprečil nadaljnje širjenje dezinformacij o storilcu, ki so povzročile izgrede pred mošejo.

Sorodno



Omenjeni Anglija

Velika Britanija Najbolj brano Osebe dneva Anita Horvat

Peter Kauzer

Robert Golob

Tadej Pogačar

Nataša Pirc Musar