Vojk Volk o izmenjavi vohunov: Slovenija je pokazala, da je moč, ki jo imamo, večja od velikosti. RTV Slovenija Predsednik vlade Robert Golob in državni sekretar Vojko Volk sta povedala, da je Slovenija odigrala zgodovinsko vlogo pri izmenjavi obtožencev. "Slovenija je odigrala pozitivno vlogo med ZDA in Rusijo, sedaj imamo dokaz, da je to mogoče. "

