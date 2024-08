Evropa danes obeležuje spomin na žrtve genocida nad Romi pred 80 leti SiOL.net Danes v spomin na dogodke pred 80 leti, ko so v plinskih komorah taborišča Auschwitz-Birkenau ugasnila življenja 4.300 sintskih in romskih otrok, žensk in moških, Evropa obeležuje mednarodni dan spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti. Na tragične dogodke je v poslanici spomnila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

