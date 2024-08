Avtomobili so se po nekaj letih vrnili v Mursko Soboto in obeležili 40. obletnico izida prvega albuma. Skupina, ki deluje že 41 let, je v prenovljeni zasedbi in z nekoliko drugačnim zvokom predstavila zadnjo ploščo Sijaj (2022). Nastopili so Marko Vuksanovič (glas), Mirko Vuksanovič (klaviature, glas), Boštjan Andrejc Bushy (kitara, glas), David Morgan (bobni) in Uroš Trebižan (basovska kitara). S ...