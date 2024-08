Tragedija: V nesreči umrla oče in sin Lokalec.si Sinoči nekaj po 19. uri sta v hudi prometni nesreči, ki se je zgodila v naselju Kegljavac na Hrvaškem, umrla oče in sin, poroča svet24.si. 32-letni oče je brez opravljenega vozniškega izpita in brez čelade na glavi sedel na neregistriran motor in odpeljal svojega 9-letnega sina. Oče je v ovinku izgubil nadzor nad vozilom in trčil v avto, ki je pripeljal iz nasprotne smeri. Trčenju se ni mogel izogniti, navaja svet24.si.

