Apple s solidnim četrtletjem Slo-Tech Avtor Matej Huš Apple je v minulem četrtletju dosegel pričakovanja investitorjev in vodstva, so sporočili iz podjetja. Ustvarili so 85,8 milijarde dolarjev prihodkov, kar je pet odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je povzpel na 21,5 milijarde dolarjev, kar je osem odstotkov več kot lani. Delnica na objavo rezultatov praktično ni reagirala. Najslabše se je Apple odrezal na Kitajskem, kjer ...

Sorodno