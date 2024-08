Šefic: Rešitve za obnovo po poplavah in plazovih iščemo individualno SiOL.net Z namenom pohitritve postopkov in predstavitev cenitev lastnikom objektov, predstavniki Službe za obnovo po poplavah in plazovih nadaljujejo z individualnimi pogovori. Vodja službe in državni sekretar Boštjan Šefic s sodelavci in predstavniki občine Luče so danes obiskali družino, katere objekt je predviden za odstranitev. Namen srečanja je bil poiskati rešitev za nadomestitveno lokacijo in preds...

